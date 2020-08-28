الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من 3.9 مليون طن

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.9 مليون طن حتى الأن.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 26 أغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، اليوم الجمعة، أن الصادرات بلغت 3 ملايين و940 ألفا و687 طنا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وقال القصير، إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و393 ألفا و867 طنا، بالإضافة إلى تصدير 674 ألفا و480 طنا من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 296 ألفا و358 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن العنب احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 135 ألفا و147 طنا، في حين احتل الثوم المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 33 ألفا و126 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألفا و761 طنا.

وأشار القصير، إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا احتلت المركز السابع بإجمالي 15 ألفا و572 طنا، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 14 ألفا و622 طنا، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 11 ألفا و610 أطنان، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4699 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3040 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2420 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1051 طنا.