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اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 22 ألف راكب على 184 رحلة طيران

11:43 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 22 ألف راكب على 184 رحلة طيران

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وصول 93 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12849 راكبا، كما يغادر المطار 91 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9986 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مطار القاهرة الدولي رحلات دولية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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