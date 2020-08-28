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الحكومة تحسم الجدل حول رفع سعر الخبز على بطاقات التموين 30 قرشا

10:21 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
الحكومة تحسم الجدل حول رفع سعر الخبز على بطاقات التموين 30 قرشا

الحكومة تحسم الجدل حول رفع سعر الخبز على بطاقات ال

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم 30 قرشا.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وقالت وزارة التموين، إنه سيتم استمرار صرف رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين للمواطنين بسعر 5 قروش فق دون زيادة.

وأضافت الوزارة، أن الدولة تتحمل فارق التكلفة الإنتاجية والتي تصل لـ50 قرشا للرغيف الواحد مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لمعايير الجودة.

بطاقات التموين سعر الخبز الشائعات

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