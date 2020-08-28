كورونا في 24 ساعة| 262 إصابة ووفاة جديدة بمصر والعالم يُشدد حصاره خوفًا من موجة ثانية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 25 حالة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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