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اليوم.. "الأوقاف" توزع 17 طن لحوم أضاحي

04:00 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
اليوم.. "الأوقاف" توزع 17 طن لحوم أضاحي

الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحي

توزع وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 17 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الجيزة – الإسكندرية – الغربية – البحيرة - السويس)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظة (الإسكندرية – الغربية - البحيرة)، و3 أطنان لمحافظة الجيزة، و2 طن لمحافظة السويس، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 329 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.​

وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي الجيزة الإسكندرية

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