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وزارة الإعلام تخطط لعقد مؤتمر يناقش مستقبل الصحافة المصرية في ظل التطورات العالمية

01:29 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
وزارة الإعلام تخطط لعقد مؤتمر يناقش مستقبل الصحافة المصرية في ظل التطورات العالمية

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة تخطط لعقد مؤتمر لبحث مستقبل الصحافة والإعلام في مصر فور تحسن الوضع الخاص بأزمة كورونا، وأن هذا المؤتمر يأتي لدعم مهنة الصحافة والإعلام في ظل تطور وسائل الاتصالات ونقل المعلومات.

وأوضح هيكل، في بيان، أن الصحافة الورقية تواجه تحديًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، وخاصةً مع تشابه المحتوى الذي يلحظه الجميع في الصحف، وأن أكبر درس من أزمة كورونا هو ضرورة مواجهة الواقع الخاص بالصحافة الورقية على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وأكد هيكل أن ذلك لا يعني نهاية الصحافة كما فهم البعض للأسف من التصريح الذي أدلى به في حلقة الأحد الماضي على قناة المحور مع الإعلامي أسامة كمال، ولكنه يعنى ضرورة أن يسعى الصحفيون لتطوير مهاراتهم التكنولوجية للتعامل مع الصحافة الجديدة التي يستوعبها الشباب وبسرعة قبل أن يفوت الأوان، وهذا يعكس الحرص على الصحافة والصحفيين، وليس انتقاصًا من قدرهم.

وأوضح هيكل أن الصحافة ليست مجرد أداة للتوعية والتبصير، ولكنها مظهر رئيسي من مظاهر الديمقراطية، وأعلن هيكل إنه يأمل أن تتعاون الجهات الإعلامية المختصة ونقابة الصحفيين في هذا المؤتمر لإنقاذ المهنة.

أسامة هيكل الصحافة المصرية فيروس كورونا مصر

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