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رشوان: إجراءات جديدة بالتنسيق مع "التأمين الاجتماعي" لصرف العلاوات الخمس للصحفيين

12:49 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
رشوان: إجراءات جديدة بالتنسيق مع "التأمين الاجتماعي" لصرف العلاوات الخمس للصحفيين

ضياء رشوان

مصراوي

أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه قام بإجراء اتصال تليفوني باللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصوص العلاوات الخمس للمحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وتم الاتفاق علي أن يقوم كل الزملاء الخاضعين لشروط الاستحقاق والراغبين في الاستعلام عن استحقاقهم بالدخول على موقع الهيئة للتأكد من وجود أسمائهم.

وطلب نقيب الصحفيين من أي زميل لم يجد اسمه رغم توافر شروط الاستحقاق، أن يقوم بإرسال بياناته على الواتس آب على الأرقام التالية الخاصة به وبمكتبه بالنقابة لتدارك الخطأ فوريا حسب الاتفاق مع اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

ضياء رشوان قيب الصحفيين قابة الصحفيين لتأمين الاجتماعي رف العلاوات الخمس للصحفيين

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