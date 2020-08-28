مدير معهد المحاصيل الحقلية: تكثيف عمل اللجان بالمحافظات لمتابعة محصول الذرة

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن أعمال حصاد محصول الذرة بدأت منذ ثلاث أيام، خصوصاً في الوجه القبلي، مشيراً إلي أن المساحة تقترب من 2 مليون فدان.

وأضاف خليل، في تصريح خاص لمصراوي، أن وزارة الزراعة كثفت من لجانها لمتابعة محصول الذرة في جميع المحافظات حتى الحصاد.

وتابع مدير معهد المحاصيل، أن اللجان هدفها مساعدة الفلاح في تطبيق الممارسات الجيدة منذ بداية موسم الزراعة حتى الحصاد لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء، لافتاً إلي أن الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراده من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة.

وأشار علاء، إلي أن الحالة العامة للحقول جيدة وممتازة، ويتم تنفيذ كافة التوصيات الفنية والممارسات الجيدة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية الحديثة فى كافة المعاملات.