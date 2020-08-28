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زيادة في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

12:01 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
زيادة في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و 5342 حالة وفاة.

هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة فيروس كورونا الإصابات بكورونا

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