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نيفين رجب تقدم حفل فني بمسرح المانسترلي.. 6 سبتمبر

11:54 م الخميس 27 أغسطس 2020
نيفين رجب تقدم حفل فني بمسرح المانسترلي.. 6 سبتمبر

نيفين رجب

مصراوي

يقيم صندوق التنمية الثقافية، حفل فني في قصر المانسترلي بالمنيل، تحييه المطربة نيفين رجب ومجموعتها الموسيقية، وذلك الثامنة مساء الأحد 6 سبتمبر.

وتُقدم نيفين رجب، مجموعة متنوعة من أروع الألحان المصرية والعربية لكبار المؤلفين والملحنين سواء من التراث أو من الأغاني المعاصرة، مثل: "قدك المياس" من التراث الحلبي، و"بنلف نلف" من كلمات وألحان الموسيقار بليغ حمدي، و"حلوة يا بلدي" التي تغنت بها داليدا من ألحان مروان سعادة، وتُغني للسيدة فيروز "بتذكرك بالخريف" التي كتبها ولحنها زياد الرحباني، و"قال جاني بعد يومين" كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار جمال سلامة، كما تُغني من الأغاني والألحان الحديثة لمروان خوري وشيرين وأصالة وفضل شاكر ووائل جسار ومدحت صالح وغيرهم.

ويشارك نيفين رجب في حفلها مجموعة من أمهر العازفين في تكوين رباعي "Quartet" هم شريف مصطفى "بيانو"، محمد شرارة " فيولينة"، كريم عدنان "كونترباص"، هاني بدير "إيقاع وبركشن".

يُذكر أن نيفين رجب، شاركت في العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ومركز الدبلوماسيين الأجانب، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وكان لها مشاركة متميزة وتكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، كما ساهمت بالغناء في العديد من الحفلات الخيرية، منها الحفل الذى أقيم لصالح مشروع مستشفى الأورام بالقصر العيني، كما تعاونت مع مجموعة من الموسيقيين الشباب مثل المايسترو "جورج قلته" ومن الملحنين "عادل حقي، مدين، وتامر علي وغيرهم"، ومن الشعراء " تامر حسين، حسين محرم وغيرهم"، من خلال الأغاني الخاصة بها مثل "كانت حكاية" و"كل آخر يوم".

نيفين رجب مسرح المانسترلي حفل فني

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