مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران قادمة من رومانيا تقل 210 سائح

4 مديريات أوقاف تستقبل 14 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولى، الخميس، رحلة طيران تابعة لشركة (Galistair) قادمة من رومانيا، وعلى متنها 210 ركاب، وذلك في إطار استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، ومن المقرر أن تنظم الشركة رحلة جوية كل أسبوع .

قامت شركة الخدمات الأرضية بالإعداد والتجهيز لاستقبال الرحلة فور وصولها مطار الغردقة الدولي، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات الوصول، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .

يذكر أن الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، قام بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولى، أول أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ الاجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية وملصقات التباعد الاجتماعى لضمان سلامة المسافرين والعاملين، حيث يشهد مطار الغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية .

وخلال الجولة تفقد الطيار منتصر مناع صالة السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 والمبنى الجديد رقم 2 كاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، وتابع الخدمات المقدمة للعملاء وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب السائحين.