الآثار: مبنى رويال هاوس بالإٍسكندرية حديث وغير مسجل

مصراوي

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مبنى رويال هاوس بحي المنتزه بالإٍسكندرية، ليس أثرا وإنما هو مبي حديث غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

وأشار طلعت، في بيان، الخميس، إلى أن هذا المبنى تم بناؤه على طراز المباني التراثية الموجودة بالمنتزه حتى لا يخل بالمظهر والطابع الخاص بالمنطقة.

جاء ذلك، ردا علي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم المبني المعروف باسم رويال هاوس بحدائق المنتزه.