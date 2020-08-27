عشنا بدونها 5 أشهر.. عودة صلاة الجمعة بجميع المساجد غدا

كتب - محمود مصطفى:

أنهت وزارة الأوقاف، استعداداتها لعودة صلاة الجمعة، غدا، بجميع مساجد الجمهورية، بعد أن تم تعليقها لمدة 5 أشهر، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأولى بالمساجد لتكون عن " الأمل حياة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع المساجد أثناء الصلاة، حفاظا على صحة المصلين، وتضمنت الإجراءات ما يلي:

- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

- عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

- سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، مصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

- لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدا، بمسجد محمد علي بالقلعة.