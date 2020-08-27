المطار: إلغاء سفر خليجي للإمارات لإيجابية تحليل "PCR" الخاص به
كتب - محمد عبيد:
قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، الخميس، إلغاء سفر راكب خليجي كان في طريقه إلي الشارقة بدولة الإمارات، ويحمل تحليل PCR إيجابى، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية معه ونقله إلى مستشفى حميات العباسية .
وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب علي رحلة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة، قام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، بتوقيع الكشف على جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بالركاب من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR، وتبين وجود راكب خليجي يدعى "س.م" يحمل تحليل فيروس كورونا PCR إيجابي .
وأضافت المصادر، أنه تم منع سفر الراكب وعزله بالمطار ونقله بسيارة العزل إلى مستشفى حميات العباسية .
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