تعمل بالغاز.. السيسي يتفقد نماذج سيارات لشركات عالمية مصنعة محليًا

كتب – يوسف عفيفي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدًا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ذلك في إطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، ولما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي كبير، وفي ذات الوقت يراعي تطبيق أرقي المواصفات الفنية التي تضمن جدارة أداء تلك المركبات.