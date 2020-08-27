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بسبب محور الفردوس.. القاهرة: إزالة ١٨ عقارًا بشارع الطيران وتعويض أصحابها

07:28 م الخميس 27 أغسطس 2020
بسبب محور الفردوس.. القاهرة: إزالة ١٨ عقارًا بشارع الطيران وتعويض أصحابها

إزالة عقار -أرشيفية

كتب- محمد نصار:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، الخميس، حملة لإزالة ١٨ عقارًا من إجمالى ٢٣٤، وورشة ومخزن، مقرر إزالتها بشارع الطيران بمنشأة ناصر.

وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان لها، الخميس، أن جهاز التعمير بوزارة الإسكان، صرف تعويضات مالية لقاطني العقارات التي تمت إزالتها، ضمن الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس.

وأكد محافظ القاهرة أن المحور الجديد سيسهم فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة، ويبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارًا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارًا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.

إزالة عقار محافظة القاهرة محور الفردوس شارع الطيران منشأة ناصر

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