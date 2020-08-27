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وزيرة الثقافة تشارك في تقييم المرشحين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

04:52 م الخميس 27 أغسطس 2020
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كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وذلك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمرشحين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث كانت رئيسًا لإحدى لجان المقابلات الشخصية.

وأكدت عبدالدايم، فخرها بوجود الأكادیمیة الوطنية للتدريب في مصر وبالبرامج المقدمة بها والتي تعمل على إعداد قيادات تنفيذية وفق أسس علمية حديثة.

وقالت إن مشاركتها العام الماضي في المقابلات الشخصية لاختيار المرشحين للدراسة أتاحت لها الاطلاع على نماذج شابة فريدة تسعى لتحقيق الكثير من الطموحات لرفعة الوطن وازدهاره.

وتابعت وزيرة الثقافة: المتقدمين للدراسة في الدورة المقبلة يحملون أحلاما لا تقل عن سابقيهم ويتمتعون بطاقة إيجابية مؤثرة، مشيدة بفكرة تأسيس الأكاديمية التي تهدف إلى خلق كوادر متخصصة في مجال القيادة التنفيذية بمختلف الهيئات والمؤسسات المصرية.

يُذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة وقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج ١٩٠ متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وحاليًا تضم الدفعة الثانية ٧٩ متدربا.

رشا راغب الأكاديمية الوطنية للتدريب إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة

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