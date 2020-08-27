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القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

04:11 م الخميس 27 أغسطس 2020
القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 9 شباب، من بينهم 3 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 144 من راغبي العمل، وتوفير 5 فرص عمل على مهنة عامل نظافة بشركة "آل رضوان" للأمن والحراسة.

وأوضح الوزير، أن المديرية، صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة 85 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية لـ32 عاملاً من المسجلين بالإدارة، كما تم صرف 3 ملايين و208 آلاف جنيه منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ3208 عمال بجميع مكاتب البريد.

وأشار أحمد حسين طليب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلى أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل نحو 11 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 5 منها، وتحويل شكوى للقضاء وحفظ شكوى أخرى، بالإضافة إلى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال حسين، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 69 منشأة، دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 239 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

محمد سعفان وزير القوى العاملة الوادي الجديد العمالة غير المنتظمة

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