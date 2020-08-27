مؤسسة "أونا" تنعى والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي
02:49 م الخميس 27 أغسطس 2020
تنعى مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" المالكة لمواقع "مصراوي – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت"، والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي -رئيس التحرير التنفيذي للمؤسسة-، إثر وفاتها اليوم الخميس.
ويتقدم جميع العاملين في المؤسسة بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأهلها بالصبر والسلوان.
الخبر التالى:"قومي الطفولة" يتدخل لإنقاذ 3 فتيات بالمنيا من الختان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان