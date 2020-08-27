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مؤسسة "أونا" تنعى والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي

02:49 م الخميس 27 أغسطس 2020
مؤسسة "أونا" تنعى والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي

الكاتب الصحفي علاء الغطريفي

تنعى مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" المالكة لمواقع "مصراوي – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت"، والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي -رئيس التحرير التنفيذي للمؤسسة-، إثر وفاتها اليوم الخميس.

ويتقدم جميع العاملين في المؤسسة بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأهلها بالصبر والسلوان.

أونا علاء الغطريفي

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