مؤسسة "أونا" تنعى والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي

تنعى مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" المالكة لمواقع "مصراوي – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت"، والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي -رئيس التحرير التنفيذي للمؤسسة-، إثر وفاتها اليوم الخميس.

ويتقدم جميع العاملين في المؤسسة بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأهلها بالصبر والسلوان.