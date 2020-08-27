الإياتا: رحلات الطيران والسوق الموحد ضرورة للاقتصاد الأفريقي لمواجهة كورونا



كتب- محمد عبيد:



دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، جميع الدول الأفريقية إلى اعتماد التوجيهات الخاصة برحلات الطيران والصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك من أجل ضمان سلامة الرحلات وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.



وقال "الإياتا، إن إعادة رحلات الطيران للقارة بأمان أمر ضروري لإعادة البناء بعد تراجعها، كما حث الدول الأفريقية على اتخاذ خطوة إلى الأمام في ربط أفريقيا من خلال تسريع تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM) لزيادة الانتعاش الاقتصادي بعد انتشار الفيروس.



وأوضح محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد لأفريقيا والشرق الأوسط، أن الأولوية القصوى والفورية للطيران في أفريقيا هي تنفيذ إرشادات "الإيكاو" من خلال استئناف الرحلات الجوية لأنه المفتاح لإزالة القيود الشديدة المفروضة على الحركة والتي أوقفت الكثير من صناعة النقل الجوي داخل القارة، وأثرت بشدة على الوظائف الفردية والاقتصادات بطريقة مباشرة وغير مباشرة.



وأضاف البكري: كما يوفر التخطيط للتعافي من الدمار الاقتصادي لفيروس كورونا فرصة للدول الأفريقية لجني فوائد أكبر من الطيران من خلال فتح الحدود أمام الرحلات.



وأشار إلى أن هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في التعافي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص عمل بطرق لا يستطيع تحقيقها سوى الطيران المدني.



وأكد البكري، أن استئناف الطيران بأمان في أفريقيا من خلال تنفيذ إرشادات "الإيكاو" في إقلاع الرحلات الجوية أمرًا ضروريًا لتنشيط اقتصاد القارة وتشغيله.



وقال: يشمل التشغيل الحفاظ على التباعد الجسدي الكافي وارتداء أقنعة الوجه وتحسين الصرف الصحي والتطهير والفحص الصحي وتتبع الاتصال واستخدام نماذج البيان الصحي للركاب.



وأشار البكري إلى أنه كانت رواندا وكينيا الدولتين الأفريقيتين الوحيدتين اللتين اتفقتا بنسبة 100٪ مع توصيات فرقة العمل المعنية باستعادة الطيران التابعة لمجلس الإيكاو (CART)، والدول الأفريقية الأخرى مثل غانا وتوجو حققت أكثر من 90٪، بينما جامبيا حوالي 81٪، ويعد تنفيذ المعايير العالمية أمرًا بالغ الأهمية في هذه الأزمة وضرورة لاستعادة الاتصال الجوي بأمان مع إعادة فتح الحدود والاقتصادات.



وتابع البكري: تمتلك أفريقيا آلية جاهزة لإضافة قوة إلى الانتعاش الاقتصادي من خلال سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد المعروف بمشروع SAATM، وهي الأن تواجه تعافيًا أبطأ بكثير إذا اعتمدت على محاور خارج القارة لإعادة الرحلات.



وأضاف: حان الوقت الأن لكي تقوم الدول الـ34 التي التزمت بـ SAATM بالتنفيذ الفعلي وهي تمثل 75‎% من الحركة الجوية داخل قارة أفريقيا، لافتا إلى أنه على الدول الأخرى بالقارة وضع خطط للحاق بالركب بسرعة.

