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الزراعة: ضبط 234 طن خامات وأعلاف بمصنع غير مرخص في كفرالشيخ

12:59 م الخميس 27 أغسطس 2020
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كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، أنه وردت معلومات عن وجود أعلاف تتداول بمحافظة كفرالشيخ غير مسجلة بوزارة الزراعة من إنتاج مصانع غير مرخص لها بتصنيع الأعلاف.

وقال سليمان، في بيان، اليوم الخميس، إنه بعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية زراعة كفرالشيخ، وشرطة البيئة والمسطحات بكفرالشيخ، داهمت القوة المصنع والمخزن وضبطت 137 طن خامات تستخدم لصناعة الأعلاف بالإضافة إلى 97 طن أعلاف مختلفة للدواجن والحيوانات.

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية، تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).

كفرالشيخ قطاع تنمية الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية

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