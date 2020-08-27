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الشهيد 154.. الأطباء تنعى استشاري جراحة توفي بـ"كورونا"

12:57 م الخميس 27 أغسطس 2020
الشهيد 154.. الأطباء تنعى استشاري جراحة توفي بـ"كورونا"

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور محمد عبدالهادي دنيا، استشاري جراحة عامة بمستشفى زفتى العام، والذي توفي بمستشفى زفتى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة "عبدالهادي"، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

وقالت النقابة، في بيان اليوم، إن عبدالهادي هو الشهيد رقم 154 في صفوف الأطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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