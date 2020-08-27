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إزالة "كافتيريا" مُقامة بدون ترخيص ومتعدية على خط التنظيم بحي غرب شبرا الخيمة

11:16 ص الخميس 27 أغسطس 2020
إزالة "كافتيريا" مُقامة بدون ترخيص ومتعدية على خط التنظيم بحي غرب شبرا الخيمة

أرشيفية

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استقبلت شكوى تمثلت في إقامة أحد المواطنين "كافتيريا" بدون ترخيص متعديا على خط التنظيم على مساحة 80 م2 بحي غرب شبرا الخيمة.

وأضاف الرفاعي، في بيان، الخميس، أنه على الفور وجّه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإزالة "الكافتيريا" محل الشكوى، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس حي غرب شبرا الخيمة بأن تلك الكافتيريا متعدية على خط التنظيم.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن الإزالة تمت في إطار اهتمام المحافظ بشكاوى المواطنين وفي استجابة سريعة، فقد تم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القانون والتأكيد على هيبة الدولة.

ووفقا لمدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فإن محافظ القليوبية أكد أنه لا تهاون في التصدي لكافة صور التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وتتم مواجهة كافة صور وأشكال البناء المخالف والتعديات والإشغالات والظواهر العشوائية؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة، والمباني المخالفة ورفع الإشغالات بمدن ومراكز المحافظة.

وفي هذا الصدد تعمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع قيادات الوحدة المحلية الذين تم تكليفهم بالتواجد الميداني والإشراف المباشر على تنفيذ حملات الإزالة، وتطبيق القانون والتأكيد على هيبة الدولة وحق الشعب.

طارق الرفاعي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة شبرا الخيمة

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