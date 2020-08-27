أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الهجرة: لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر منذ 2016

11:07 ص الخميس 27 أغسطس 2020
الهجرة: لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر منذ 2016

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه منذ عام 2016 لم يخرج من مصر أي مركب للهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف وزارة الهجرة مباشرة بتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" للتأكيد على أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة فالمهاجر إضافة لمصر بالخارج، ولكن الدولة ضد الهجرة غير الشرعية.

وتابعت: من خلال هذه المبادرة نزلنا إلى المحافظات المصدرة للهجرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعريف المواطن بالفرص المتاحة له للعمل من خلال الجهاز.

وأوضحت الوزيرة: ركزنا على دور الأم بما لها من كلمة مسموعة لإقناعها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وخلال الأسابيع الماضية وقعنا بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لإقامة مركز تابع للحكومة الألمانية يساعد المواطن المصري على الهجرة الشرعية وتلبية احتياجات السوق الألماني من العمالة المصرية ولكن بطريقة منظمة جدا، وسيتم الافتتاح الرسمي خلال أغسطس الحالي. ​

نبيلة مكرم هجرة غير شرعية وزارة الهجرة

الخبر التالى:

إزالة "كافتيريا" مُقامة بدون ترخيص ومتعدية على خط التنظيم بحي غرب شبرا الخيمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان