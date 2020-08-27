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اليوم.. مطار القاهرة يشهد 153 رحلة تنقل 18 ألف راكب

10:44 ص الخميس 27 أغسطس 2020
اليوم.. مطار القاهرة يشهد 153 رحلة تنقل 18 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سفر ووصول 153 رحلة طيران دولية وداخلية وشحن إلى عدة وجهات تحمل على متنها حوالي 18248 راكبا من جنسيات مختلفة، وتقوم سلطات المطار بإنهاء الإجراءات لهم ومتابعة الحالة الصحية.

وقالت مصادر بالمطار: تشمل رحلات السفر 76 رحلة، وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 7575 راكبا من جنسيات مختلفة، بينما يستقبل المطار في صالات الوصول المختلفة 77 رحلة تنقل على متنها 10673 راكبا من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي رحلة طيران فيروس كورونا وزارة الصحة

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