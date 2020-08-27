حدث ليلاً| تعليق "الوطنية للانتخابات" على الغرامات والحكومة تحذر من موجة ثانية لكورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 996 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68713 حالة.

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مالك مخبز حادثة "طفل العجانة" يكشف تفاصيل الواقعة

نفى سيد عبد الكريم، مالك مخبز أسوان، كل ما أثير عن محاولته إخفاء معالم حادث إلقاء الطفل محمد مصطفى في العجانة في المخبز وما ترتب على ذلك من إصابة الطفل بشلل رباعي.

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الهيئة الوطنية للانتخابات: غرامة عدم التصويت في الشيوخ مثل مخالفات المرور

قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة مستقلة ولا سلطان عليها من أي جهة تنفيذية بالدولة وفقا للدستور المصري.

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شوقي: إتاحة المنصات التعليمية لجميع الطلاب المصريين في الخارج

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة جميع المنصات التعليمية لجميع أبنائنا في الخارج.

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عقوبات للمخالفين.. الحكومة تحذر من موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديوجرافيك)

حذَّرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يؤدي لحدوث موجة ثانية للوباء في مصر.

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بعد إطلاق النار على رجل أسود.. ماذا يحدث في ويسكونسن الأمريكية؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال تعزيزات من القوات الفيدرالية إلى مدينة كينوشا في ولاية ويسكنسن التي تشهد صدامات متزايدة بين الشرطة والمتظاهرين في أعقاب إطلاق الرصاص سبع مرات على رجل أسود.

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إصابات في صفوف المتظاهرين بطرابلس برصاص الميليشيات

سقط جرحى في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، برصاص الميليشيات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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بومبيو يبحث قضايا وحدة الخليج وليبيا وإيران مع مسؤولين بالإمارات

اجتمع وزير الخارجية مايك بومبيو مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في أبو ظبي.

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ترامب يدخل على خط التوترات بين تركيا واليونان في شرق المتوسط

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء الأربعاء، تصاعد حدة التوتر بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.

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السجن مدى الحياة لمنفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

أصدر قاضي المحكمة العليا في كرايستشيرش ، كاميرون ماندر، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على المسؤول عن الهجومين المميتين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019، دون إمكانية الإفراج عنه طيلة حياته.

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داخلية حكومة الوفاق الليبية تتبرأ من الاعتداء على المتظاهرين في طرابلس

تبرأت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية من الاعتداء المسلح على المتظاهرين المناهضين للحكومة في طرابلس، وأكدت أنها رصدت "المجموعات المسلحة التي واجهت المتظاهرين بالأعيرة النارية وبالاختطاف".

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