منظور: تخصيص ١٢٢ مليار جنيه للتعليم العالي يعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليم

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص ١٢٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لقطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى تخصيص ٦٠,٤ مليار جنيه للبحث العلمي؛ و٣,٨ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية، يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعي.

وأضاف منظور، في بيان، أن اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم الجامعي يؤكد حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، باعتبارها أساس التقدم، والتي تقوم على النهوض بكل من التعليم والصحة والثقافة، مُؤكدًا أن الاستثمار في البشر يظل دائمًا قاطرة التنمية في المجتمعات.

وأشار إلى أن الرئيس يولي ملف تطوير منظومة التعليم الجامعي وخاصة الجامعات التكنولوجية اهتمامًا بالغًا نظرًا لأهميته من حيث القيمة العلمية، ولتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم بالاعتماد على مسار التعليم التكنولوجي والذي يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي، بما يخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر، كما يعظم من القيمة المُضافة للموارد البشرية المصرية.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن موازنة العام المالي الحالي تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعي جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مُشيرًا إلى أن الاهتمام بملف تطوير التعليم بشكل عام له تأثير مباشر في تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة في سوق العمل الدولي والإقليمي.