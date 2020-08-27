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عربية النواب: القمة الثلاثية "المصرية الأردنية العراقية" ناجحة وحققت جميع أهدافها

05:30 ص الخميس 27 أغسطس 2020
عربية النواب: القمة الثلاثية "المصرية الأردنية العراقية" ناجحة وحققت جميع أهدافها

النائب أحمد فؤاد أباظة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القمة الثلاثية التي انعقدت بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح الأمة العربية.

وأشاد "أباظة" في بيان له، بحرص القمة على دعم وتعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة على استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات لأشقائها في الأردن والعراق وكذلك إقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الرأي العام المصري والأردني والعراقي.

لجنة الشئون العربية القمة الثلاثية مجلس النواب الأردن السيسي

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