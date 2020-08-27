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الجيزة: تسريب مياه أمام محيط باب كلية التجارة بجامعة القاهرة

12:56 ص الخميس 27 أغسطس 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، حدوث تسرب مياه أمام محيط باب كليه التجارة بجامعة القاهرة.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بضرورة التنسيق مع شركة المياه على الفور وهيئة النظافة للدفع بشفاطات المياه، وقد تم تسيير الحركة المرورية بتواجد ميداني لرئيس حي الدقي.

تسريب مياه كلية التجارة جامعة القاهرة

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