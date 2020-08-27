الجيزة: غلق وتشميع المحال والمطاعم المخالفة بحي الهرم
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كتب- يوسف عفيفي:
شن حي الهرم بقطاع هضبة الأهرام بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة عن المحال والمطاعم المخالفة، أسفرت عن غلق وتشميع العديد منها لإدارتها بدون ترخيص وإزالة الحواجز الحديدية.
وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن.
وأوضحت المحافظة أنه تم رفع نظافة وإزالة المخلفات وتشجير الجزيرة الوسطى، ورفع أتربة وتجريد شارع الجيش، بجانب رفع مخلفات ونظافة قطعة 346 أ، والتصدي لمحاولة بناء مخالف بالردود بالعقار ٢٥٦ ط.
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