عقوبات للمخالفين.. الحكومة تحذر من موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديوجرافيك)
كتب- أحمد جمعة:
حذَّرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يؤدي لحدوث موجة ثانية للوباء في مصر.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه تلاحظ تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها.
لمعرفة المزيد عن الموجة الثانية لكورونا في الفيديوجرافيك التالي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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97619
عدد المصابين
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67717
عدد المتعافين
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5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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24007276
عدد المصابين
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16488622
عدد المتعافين
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821594
عدد الوفيات
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