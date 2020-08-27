عقوبات للمخالفين.. الحكومة تحذر من موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديوجرافيك)

كتب- أحمد جمعة:

حذَّرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يؤدي لحدوث موجة ثانية للوباء في مصر.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه تلاحظ تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها.

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