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عقوبات للمخالفين.. الحكومة تحذر من موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديوجرافيك)

12:11 ص الخميس 27 أغسطس 2020
عقوبات للمخالفين.. الحكومة تحذر من موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديوجرافيك)

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

حذَّرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يؤدي لحدوث موجة ثانية للوباء في مصر.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه تلاحظ تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها.

لمعرفة المزيد عن الموجة الثانية لكورونا في الفيديوجرافيك التالي:

هالة زايد وزيرة الصحة موجة ثانية لكورونا فيروس كورونا

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