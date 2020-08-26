دير الأنبا توماس يحذر من صفحة مزيفة منسوبة لأحد آبائه الرهبان

كتب- مصراوي:

أعلن دير القديس الأنبا توماس السائح، أن هناك صفحة على فيس بوك تحمل اسم أبونا صموئيل، وتستخدم صور الراهب القمص صموئيل التوماسي أحد آباء الدير.

وشدد الدير، في بيان له، على أن هذه الصفحة مزيفة، والراهب القمص صموئيل التوماسي ليس له أي حساب على صفحات التواصل الاجتماعي وليس له أي علاقة بهذه الصفحة من قريب أو بعيد.

وطالب الدير بعدم التعامل مع هذه الصفحة وتوخي الحذر في التعامل مع مثل تلك الصفحات.