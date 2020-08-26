أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

دير الأنبا توماس يحذر من صفحة مزيفة منسوبة لأحد آبائه الرهبان

10:52 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
دير الأنبا توماس يحذر من صفحة مزيفة منسوبة لأحد آبائه الرهبان

دير الأنبا توماس

كتب- مصراوي:

أعلن دير القديس الأنبا توماس السائح، أن هناك صفحة على فيس بوك تحمل اسم أبونا صموئيل، وتستخدم صور الراهب القمص صموئيل التوماسي أحد آباء الدير.

وشدد الدير، في بيان له، على أن هذه الصفحة مزيفة، والراهب القمص صموئيل التوماسي ليس له أي حساب على صفحات التواصل الاجتماعي وليس له أي علاقة بهذه الصفحة من قريب أو بعيد.

وطالب الدير بعدم التعامل مع هذه الصفحة وتوخي الحذر في التعامل مع مثل تلك الصفحات.

دير الأنبا توماس صفحة مزيفة الراهب القمص صموئيل التوماسي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النيابة: 7 من متهمي "جريمة الفيرمونت" غادروا البلاد ونلاحقهم دوليا