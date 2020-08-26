قبل نهاية المهلة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء في 11 حيا بالقاهرة "5 فئات"

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في أحياء المنطقة الجنوبية على النحو التالي:

تصل لـ1600 جنيه للسكني.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بمصر القديمة

1400 جنيه للسكني.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء بالمعادي

بعد مد مهلة سداد جدية التصالح.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالسيدة زينب

بعد مد فترة رسوم الجدية.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بالتبين

تخفيضات حتى 50%.. ننشر آخر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالبساتين

أقل متر بـ300 جنيه.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بطرة

أغلى متر بـ700 جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالخليفة

3 مستويات.. تعرف على مقابل التصالح في مخالفات البناء بدار السلام

أسعار جديدة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بحلوان

5 فئات.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمعصرة

سكني وتجاري وإداري وصناعي.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمقطم