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الصحة: تعيين "إيهاب كمال" مساعدًا للوزيرة لشؤون التعليم الطبي

10:26 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
الصحة: تعيين "إيهاب كمال" مساعدًا للوزيرة لشؤون التعليم الطبي

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا اليوم الأربعاء، بإنهاء تكليف الدكتور وائل يحيي، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

وقررت الوزيرة تكليف "يحيي" مساعدًا لرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام.

وبالتزامن، أصدرت وزيرة الصحة قرارًا وزارياً حمل رقم 562 لسنة 2020 بتكليف الدكتور إيهاب أحمد كمال، الباحث بالمركز القومي للبحوث، للعمل مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي ومشرفا على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، لمصراوي، إن قرار إنهاء تكليف "يحيي" يأتي بناءً على طلبه، وضمن مجموعة من القرارات التنظيمية للوزارة التي تستهدف ضخ دماء جديدة.

على جانب آخر، رفض "يحيي" التعليق على القرار، قائلًا لمصراوي: "لا تعليق على القرارات الوزارية والتي هيّ من سلطات وزيرة الصحة".

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هالة زايد وزيرة الصحة وائل يحيي إيهاب كمال التعليم الطبي

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