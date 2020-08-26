تصل لـ1600 جنيه للسكني.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بمصر القديمة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في حي مصر القديمة على النحو التالي:

أولًا.. المنطقة (أ)

المستوى الأول "أ – 1" ويشمل الشوارع الرئيسية والميادين، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 1600 جنيه للسكني، و2000 جنيه للتجاري، و1800 جنيه للإداري، و1600 جنيه للصناعي، و2000 جنيه لمناطق أخرى وتشمل (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

المستوى الثاني "أ – 2" ويشمل الشوارع والميادين الرئيسية، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 1400 جنيه للسكني، و2000 جنيه للتجاري، و1600 جنيه للإداري، و900 جنيه للصناعي، و2000 جنيه لمناطق أخرى وتشمل (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

المستوى الثالث "أ – 3" ويشمل الشوارع أكبر من 16 مترا، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 800 جنيه للسكني، و1200 جنيه للتجاري، و1000 جنيه للإداري، و700 جنيه للصناعي، و1200 جنيه لمناطق أخرى وتشمل (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

المستوى الرابع "أ – 4" ويشمل الشوارع من 12 لـ16 مترا، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 600 جنيه للسكني، و1000 جنيه للتجاري، و750 جنيها للإداري، و500 جنيه للصناعي، و1000 جنيه لمناطق أخرى وتشمل (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

ثانيًا.. المنطقة (ب)

المستوى الأول "ب – 1" ويشمل الشوارع والميادين الرئيسية، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 1000 جنيه للسكني، و1300 جنيه للتجاري، و1200 جنيه للإداري، و500 جنيه للصناعي، و1300 جنيه لأخرى (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

المستوى الثاني "ب -2" ويشمل الشوارع أكبر من 16 مترا، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 400 جنيه للسكني، و600 جنيه للتجاري، و450 جنيها للإداري، و250 جنيها للصناعي، و600 جنيه لأخرى (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

المستوى الثالث "ب – 3" ويشمل الشوارع من 12 لـ16 مترا، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 200 جنيه للسكني، و350 جنيها للتجاري، و250 جنيها للإداري، و150 جنيها للصناعي، و350 جنيها لأخرى (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

المستوى الرابع "ب – 4" ويشمل الشوارع أقل من 12 مترا، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 100 جنيه للسكني، و250 جنيها للتجاري، و150 جنيها للإداري، و150 جنيها للصناعي، و250 جنيها لأخرى (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل شوارع: أبوالسعود، الجيارة، جامع عمرو، السكر واليمون، وحسن الأنور، ويبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 150 جنيها للسكني، و300 جنيه للتجاري، و200 جنيه للإداري و200 جنيه للصناعي، و300 جنيه لأخرى وتشمل (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

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