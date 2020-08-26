البابا تواضروس يستقبل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي

كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، يرافقه الراهب القس تيمون السرياني، المنتدب للخدمة في كنيستنا القبطية في بيروت بلبنان.

حضر اللقاء القس فيلوباتير نصر، كاهن رابطة القدس بالقاهرة، وزوجته نيللي توفيق.