أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

البابا تواضروس يستقبل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي

08:46 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
البابا تواضروس يستقبل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، يرافقه الراهب القس تيمون السرياني، المنتدب للخدمة في كنيستنا القبطية في بيروت بلبنان.

حضر اللقاء القس فيلوباتير نصر، كاهن رابطة القدس بالقاهرة، وزوجته نيللي توفيق.

البابا تواضروس الثاني مطران الكرسي الأورشليمي الأنبا أنطونيوس

الخبر التالى:

بسبب كسر مفاجئ.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق بالجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النيابة: 7 من متهمي "جريمة الفيرمونت" غادروا البلاد ونلاحقهم دوليا