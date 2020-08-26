رئيس "الوطنية للصحافة" يطالب بإيجاد حلول جذرية للمشاكل المالية بالمؤسسات الصحفية

كتب- مصراوي:

عقدت لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 بالهيئة، بحضور عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الشوربجي، ضرورة البدء في إيجاد حلول جذرية للمشاكل المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية وبحث المشكلات الخاصة بقطاع الإعلانات بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسات.

وكانت الهيئة أصدرت قرارها بتشكيل لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع برئاسة أسامة أبوباشا، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار، وعطية الغريب، وأحمد شوقي.