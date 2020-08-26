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"الوطنية للتدريب" تختتم المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

06:34 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
"الوطنية للتدريب" تختتم المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الدكتورة رشا راغب

كتب- محمد نصار:

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء 26 أغسطس، المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي استمرت على مدار خمسة أيام منذ السبت الماضي بمشاركة 15 وزيرًا و64 خبيرًا وضيف شرف.

وصرحت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بأن عدد المتقدمين الذين وصلوا للمرحلة الأخيرة من مراحل الانتقاء للالتحاق بالبرنامج هذا العام أكثر من 120% من العام الماضي؛ فقد بلغ عددهم 700 متقدم ممثلين لأغلب محافظات مصر.

وأوضحت راغب، أنه تم إعطاء الفرصة لجميع العاملين بالدولة سواء من القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال، وأن البرنامج استكمال لحلقة نجاح بدأت على الأرض وهي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي خرجت منه نسختين إحداهما للشباب الأفريقي وأخرى للتنفيذيين من جميع العاملين بالدولة، وأضافت أنه قريبًا سيتم إطلاق برنامجين رئاسيين للنشء وللباحثين.

وأكدت راغب، أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدايةً من وجود بوابات التعقيم على جميع مداخل المباني، وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لتعقيم جميع الأفراد والحرص الدائم على سلامة جميع المتواجدين.

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.

الدكتورة رشا راغب الأكاديمية الوطنية للتدريب

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الوطنية للتدريب: إطلاق برنامجين جديدين للنشء والباحثين قريبا

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