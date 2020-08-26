إحالة "محامي خلع" للتحقيق بنقابة المحامين
القاهرة - مصراوي:
أعلن عبد الحفيظ الروبي رئيس لجنة التأديب بنقابة المحامين، وعضو المجلس، إحالة المحامي محمد شعبان فياض والمسمى بـ"محامي خلع"، إلى مجلس التأديب للتحقيق فيما ورد بشكوى ضده بشأن مخالفته آداب وقواعد مهنة المحاماة.
يأتي ذلك بناء على الشكوى المقدمة من المحامي محمد عبدالغفار، ضد "فياض"، وفق بيان اليوم الأربعاء.
وأطلق "فياض" صفحة على موقع فيسبوك باسم "محامي خلع"، وأطلق على نفسه اسم المحامي الترند.
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