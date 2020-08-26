أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا يهرب هواتف أخفاها داخل حزام ظهر

04:50 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا يهرب هواتف أخفاها داخل حزام ظهر

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة تهريب هواتف محمولة بحوزة راكب مصري قادم من دبي، أخفاها على جسده؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات. تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

اشتبه شريف سعيد، رئيس اللجنة الجمركية، في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبي، يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول الدولية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيًّا، تبين وجود كمية من هواتف المحمول مخبأة داخل حزام ظهر يرتديه حول خصره وساقَيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة.

7adcb923-0456-4f5a-b4fa-e9c5b2a8c234

مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة قضية تهريب

الخبر التالى:

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر المحلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأسعار.. الحكومة توافق على فرض رسوم على الطلاب الراسبين