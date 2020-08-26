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"التعليم" تخاطب هيئة الامتحانات الأمريكية لضمان أداء الطلاب الاختبارات الدولية هذا العام

04:20 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
"التعليم" تخاطب هيئة الامتحانات الأمريكية لضمان أداء الطلاب الاختبارات الدولية هذا العام

وزارة التربية والتعليم

كتب- مصراوي:

قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل، وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًّا لمحاولة أغسطس.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT، المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت إلى الوزارة بخصوص هذا الشأن.

وأفاد البيان تواصل الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"؛ لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.

وزارة التربية والتعليم هيئة الامتحانات الأمريكية طارق شوقي

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