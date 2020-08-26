عمرها 6 ساعات.. مستشفى المنيرة ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفلة

كتب - أحمد جمعة:

نجح أطباء وتمريض قسم جراحة الأطفال بمستشفى المنيرة العام، في إجراء جراحة إصلاح عيب خلقي بجدار البطن بواسطة رقعة من الحبل السري، لطفلة عمرها 6 ساعات فقط، وهي جراحة نادرة، تم تحويلها من مستشفى بنها.

وتعتبر هذه العملية من أندر حالات جراحة الأطفال حديثي الولادة وأول عملية يتم إجراؤها داخل مستشفى من مستشفيات مديرية الصحة بالقاهرة.

وجرى تحويل الطفلة من بنها بعد التواصل مع مستشفى المنيرة العام والتنسيق إذا كان لديه الإمكانية لاستقبالها. وأوضح المستشفى أنه بعد إرسال التقارير للحالة لم ينتظر الأهل الرد، وتوجهوا على الفور للمستشفى ونقلوا الطفلة على أيديهم، وعندما رأى الأطباء الحالة استقبلوها، وتم إجراء الإسعافات الأولية للحالة واحتواء امعائها المعرضة للهواء، وتم تركيب قسطرة وريدية مركزية لأخذ المحاليل والتحضير المناسب، وبعد أقل من 6 ساعات من الولادة تم إجراء الجراحة بنجاح.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور طارق حسام استشاري التخدير، والدكتور هانى إمبابي استشاري جراحة الأطفال، والدكتور محمد صلاح أخصائي جراحة الأطفال ومس نادية هيئة تمريض عمليات.

وتقدم الدكتور كريم سلام، مدير إدارة المستشفى، بالشكر لكل أعضاء الفريق الطبي المشارك في العملية وكذلك قسم الحضانات.

يذكر أن مستشفى المنيرة العام أعادت هيكلة كل الأقسام وتطويرها بإدخال بعض التخصصات الجديدة، بعد توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالقاهرة وهيئة المستشفيات التعليمية.