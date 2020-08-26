أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

تعاني من عيب خلقي منذ ولادتها.. الصحة تستجيب لحالة الطفلة أمل

03:54 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
تعاني من عيب خلقي منذ ولادتها.. الصحة تستجيب لحالة الطفلة أمل

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

استجابت وزارة الصحة والسكان، لمناشدة والدة الطفلة أمل محمد عبدالعظيم، والتي تبلغ من العمر سنة ونصف، وتعاني من عيب خلقي منذ ولادتها وهو استسقاء بالرأس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن المكتب الإعلامي تمكن من التواصل مع والدة أمل بعد نشر مناشدة وزارة الصحة لها بسرعة التواصل لعمل اللازم طبيا.

وأضاف، أنه تم إبلاغها بأنه سيتم استقبالها الساعة التاسعة صباح الغد بمستشفى أطفال مصر لمناظرة الحالة وعرضها على استشاري جراحة المخ والأعصاب ووضع بروتوكول العلاج اللازم لها.

وأكد مجاهد على تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات الإنسانية، وتقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي تتابعها بنفسها.

وزارة الصحة خالد مجاهد الطفلة أمل

الخبر التالى:

"الرعاية الصحية": إجراء ٢٥٠ عملية جراحية بمستشفى السلام ببورسعيد ضمن التأمين الشامل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأسعار.. الحكومة توافق على فرض رسوم على الطلاب الراسبين