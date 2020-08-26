ننشر أسماء المتقدمين للجنة قيد المشتغلين بنقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين انعقاد جلسته للنقل لجدول المشتغلين بالنقابة يوم الاثنين ٧ سبتمبر للأعداد من ١ إلى ١٢٥، ويوم الثلاثاء الموافق ٨ سبتمبر للأعداد من ١٥٦ إلى ٢٤٩، ويوم الأربعاء ٩ سبتمبر للأعداد من ٢٥٠ إلى ٣٦٥، وذلك في الخامسة مساءً.

وينشر مصراوي أسماء الزملاء المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين كالآتي: