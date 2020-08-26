ننشر أسماء المتقدمين للجنة قيد المشتغلين بنقابة الصحفيين
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أعلنت نقابة الصحفيين انعقاد جلسته للنقل لجدول المشتغلين بالنقابة يوم الاثنين ٧ سبتمبر للأعداد من ١ إلى ١٢٥، ويوم الثلاثاء الموافق ٨ سبتمبر للأعداد من ١٥٦ إلى ٢٤٩، ويوم الأربعاء ٩ سبتمبر للأعداد من ٢٥٠ إلى ٣٦٥، وذلك في الخامسة مساءً.
وينشر مصراوي أسماء الزملاء المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين كالآتي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
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67717
عدد المتعافين
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5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
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821594
عدد الوفيات
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