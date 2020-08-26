21 مليون جنيه استثمارات.. "الكهرباء" تكشف عن جهود تطوير شبكات قطاع وسط بالإسكندرية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الأربعاء، من المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حول ما تم تنفيذه وتطويره بقطاع وسط التابع للشركة.

وأضاف فودة: يهدف ذلك إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتحسين مستوى الأداء، وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك استمرارًا للمتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لخطط التطوير بشركات الكهرباء؛ ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفي إطارالاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين بكل أنحاء الجمهورية.

وفي نطاق قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الذي يبلغ عدد المشتركين به 410 آلاف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو2019 حتى يوليو 2020 تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى 21 مليون جنيه، كخطة استثمارية وخطة طموحة، حيث تم:

- الانتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة وإحلال نحو 11 كم كابلات جهد متوسط.

- كما تمت إضافة وإحلال نحو 7 كم كابلات جهد منخفض.

- وتمت إضافة وإحلال 4 كم شبكة هوائية جهد منخفض.

- وتمت إضافة عدد 2 محول وإحلال نحو 14 محولاً آخر.

وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير في نطاق قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد (5 آلاف) محضر بإجمالي مبلغ يصل إلى نحو (13) مليون جنيه.

وحول العدادات مسبقة الدفع، فقد تم تركيب نحو (80 ألف) عداد.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية؛ مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين، وجار استكمال خطط التطوير طبقًا للجداول الزمنية المعدة لذلك.

وأكد شاكر الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير منوهًا بضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد وزير الكهرباء على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها؛ لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد شاكر ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.