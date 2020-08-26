الصحة: ظهور نتائج بعض أدوية "كورونا" خلال أسبوعين

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" بوزارة الصحة، إنه من المقرر الإعلان عن نتائج بعض الدراسات التي أجرتها اللجنة بشأن الأدوية المستخدمة في علاج مصابي فيروس "كورونا المستجد"، خلال أسبوعين.

وأضافت "العسال" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن من بين تلك النتائج استخدام بلازما المتعافين في العلاج، متابعة: "نحن بصدد تقييم التجربة بشكل كامل، وتلك النتائج سترشدنا لمعرفة أفضل الطرق للاستفادة منها، وعلى أساسها نحكم على كيفية استخدام البلازما في العلاج".

وأوضحت أن اللجنة العلمية تعكف أيضًا على تجميع بيانات بعض التجارب الأخرى ونشرها في دورية علمية، والإعلان عنها بنهاية الأسبوعين المقبلين، دون أن تفصح عن تفاصيل تلك التجارب التي تعمل اللجنة على الانتهاء منها.

وتجرى وزارة الصحة عددًا من التجارب السريرية والدراسات بشأن استخدام أدوية كعلاجات لمرضى "كورونا". وقالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للبحوث، لمصراوي في وقت سابق، إنه قُدّم للجنة قرابة 43 بحثًا، فيما تم رفض 4 أبحاث؛ لأن بها مشكلات في الصلاحية العلمية أو الخطورة على المبحوثين.

ومن بين تلك التجارب: العلاج ببلازما المتعافين التي أوشكت على الانتهاء، وكذلك تجربة استخدام عقار "الإيفرمكتين" وهو دواء مضاد للطفيليات، فضلًا عن تجربة العلاج بأحد أدوية فيروس سي، وكذلك اشتراك اللجنة في التجربة التضامنية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية التي بها عدد من الأدوية منها رمديسفير.

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