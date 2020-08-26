محافظة القاهرة: طرح حق استغلال وتطوير وصيانة جراجي التحرير وعمر مكرم بمزاد علني

كتب- محمد نصار:

قررت محافظة القاهرة طرح حق استغلال وتطوير وصيانة جراجي التحرير وعمر مكرم لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد في مزاد علني يقام منتصف الشهر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

وبحسب بيان، فإن جراجي التحرير وعمر مكرم يقعان على مساحة 78904 م2 تقريبًا ويتسعان لـ 24 أتوبيس و2303 سيارة.

ويلتزم من يرسو عليه المزاد بإدارة وتطوير وتشغيل جراجي التحرير وعمر مكرم ووضع اقتراحات لتطويرهما وتشغيلهما بالشكل الأمثل، كما يلتزم المتقدم للمزايدة بجميع القوانين واللوائح والنظم والقرارات المنظمة للمزادات وكذلك التي تقرها اللجنة المختصة بإدارة المزايدة خلال فترة التزايد.

كما يلتزم المتقدم للمزايدة حالة رسوها عليه أن يكون مسئولاً عن الجراجين من الداخل والخارج طوال مدة حق الاستغلال، كما يلتزم من يرسو عليه المزاد وقبل التعاقد تقديم بوليصة تأمين لصالح المحافظة على ألا تقل قيمة البوليصة لجراج التحرير عن 650 مليون جنيه وجراج عمر مكرم عن 100 مليون جنيه على أن تشمل هذه البوليصة بحد أدنى السرقات والحوادث والتلفيات والحرائق والاصابات بأنواعها وذلك فيما يخص كافة المنشآت والمباني وكافة التجهيزات الثابتة والمنقولة وكافة الأجهزة والمعدات داخل كل جراج أو على المسطح الخارجي لها وما قد يترتب على ذلك من آثار دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.

كما يلتزم من يرسو عليه المزاد بالحراسة والأمن بما فيها توفير كلاب للحراسة وجميع أعمال الصيانة.​