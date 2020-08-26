انتهاء صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

تنتهي الحكومة، اليوم الأربعاء، من صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي، نظرًا لإجازة رأس السنة الهجرية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من المنحة الرئاسية ما يزيد على 800 مليون جنيه، لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية.

وطمأنت وزارة القوى العاملة المستحقين بأن الـ500 جنيه موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء استكمال الصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي في فرع البريد والبنك الزراعي المصري، إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.

ويتم الصرف من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، بجانب إمكانية الصرف للمواطن من أية ماكينة صراف محددة دون خصم أية عمولات.

وقسمت الحكومة الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية؛ لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميًّا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة.

وكانت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات القوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الأيام الخمسة من الأحد 16 إلى 20 أغسطس 2020، باعتباره مناسبًا؛ خصوصًا أن الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة؛ ولكن دخل في هذه الأيام يوم إجازة رأس السنة الهجرية.