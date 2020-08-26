رطوبة 88% وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الــ3 أيام المقبلة، ستكون حارة رطبة على القاهرة والوجه البحري مع ارتفاع نسبة الرطوبة، إضافة إلى نشاط حركة الرياح المعتدلة.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا في ظل وجود نشاط للرياح، بينما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا مائلا للحرارة، أما جنوب الصعيد سيشهد طقسا شديد الحرارة.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تبلغ 35 درجة، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 31-30، وعلى شمال الصعيد بين 36-37، وعلى جنوب الصعيد بين 40-41 درجة مئوية.

وأكد الخبراء: يفصلنا شهر واحد عن نهاية فصل الصيف، ومن المتوقع عدم وجود تغيرات ملحوظة في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أن البلاد ما زالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضاف الخبراء، أن نسب الرطوبة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، فيما تصل على السواحل الشمالية لـ88%.

وأوضح خبراء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنه التحذير من الشبورة المائية يبقى صباحا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.