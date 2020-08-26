وزير الأوقاف: صوم عاشوراء من السنن المؤكدة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صوم يوم عاشوراء من السنن المؤكد، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

وأضاف في بيان له، الأربعاء، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم” ، وقد خُصَّ يوم العاشر منه – يوم عاشوراء- بمزيد من الفضل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ” ، ويستحب أيضًا صيام يوم قبله، أو يوم بعده، أو يوم قبله ويوم بعده.

وقال إن التاسع من المحرم هو يوم الجمعة المقبلة، وعاشوراء هو يوم السبت، ويوم ١١ من المحرم هو يوم الأحد، ومن صام الأيام الثلاثة : التاسع والعاشر والحادي عشر فقد بلغ أعلى درجات الفضل، وهذه أيام مباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء، يجب أن نكثر فيها من الدعاء برفع البلاء.

ودعا وزير الأوقاف، الله العلي العظيم التوفيق والقبول، ونضرع إليه سبحانه في هذه الأيام المباركة أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.